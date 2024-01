DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE (ex EADS)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Airbus SE (ex EADS)-Aktien verdienen können.

Das Airbus SE (ex EADS)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Airbus SE (ex EADS)-Papier an diesem Tag 55,28 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 180,897 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 890,01 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie am 09.01.2024 auf 143,12 EUR belief. Mit einer Performance von +158,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE (ex EADS) belief sich zuletzt auf 113,02 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE (ex EADS)-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at