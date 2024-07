DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE (ex EADS)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Airbus SE (ex EADS)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Airbus SE (ex EADS)-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45,36 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,205 Airbus SE (ex EADS)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 291,45 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie am 23.07.2024 auf 132,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +191,45 Prozent.

Jüngst verzeichnete Airbus SE (ex EADS) eine Marktkapitalisierung von 104,85 Mrd. Euro. Das Airbus SE (ex EADS)-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at