DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.11.2020 wurden Brenntag SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 60,16 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 166,223 Brenntag SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 47,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 825,80 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 21,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 6,90 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Anteils fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at