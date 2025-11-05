Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Lohnendes Brenntag SE-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet
Am 05.11.2020 wurden Brenntag SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 60,16 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 166,223 Brenntag SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 47,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 825,80 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 21,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 6,90 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Anteils fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie belief sich damals auf 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|46,32
|0,67%
