DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien verdienen können.

Am 30.10.2020 wurde die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Deutsche Börse-Anteile bei 126,35 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,791 Anteilen. Die gehaltenen Deutsche Börse-Aktien wären am 29.10.2025 174,20 EUR wert, da der Schlussstand 220,10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,20 Prozent gesteigert.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 40,45 Mrd. Euro bewertet. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at