Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Investition im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 14,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier investiert hätte, hätte er nun 667,111 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Papiere wären am 09.12.2025 17 911,94 EUR wert, da der Schlussstand 26,85 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 79,12 Prozent.
Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 132,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,86
|-0,26%