WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Deutsche Telekom-Investition im Blick 10.12.2025 10:04:06

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 14,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier investiert hätte, hätte er nun 667,111 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Papiere wären am 09.12.2025 17 911,94 EUR wert, da der Schlussstand 26,85 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 79,12 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 132,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
Deutsche Telekom AG 26,86 -0,26% Deutsche Telekom AG

