Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 5 704,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,891 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,133 Prozent schwächer bei 5 710,70 Punkten, nach 5 718,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 722,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 692,59 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,227 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 664,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 361,47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 951,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 16,00 Prozent. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,90 Prozent auf 124,25 EUR), UniCredit (+ 1,10 Prozent auf 66,33 EUR), Bayer (+ 0,11 Prozent auf 36,35 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,04 Prozent auf 45,92 EUR) und adidas (+ 0,00 Prozent auf 159,90 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,56 Prozent auf 1 583,00 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR), Infineon (-1,37 Prozent auf 36,99 EUR), BMW (-1,29 Prozent auf 96,16 EUR) und Siemens (-0,92 Prozent auf 231,90 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 902 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 373,337 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at