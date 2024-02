DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in EON SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden EON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren EON SE-Anteile an diesem Tag 8,55 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,699 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,15 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Anteils am 21.02.2024 auf 11,98 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 40,15 Prozent.

EON SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,42 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at