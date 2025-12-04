E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

Langfristige Performance 04.12.2025 10:03:38

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren EON SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit EON SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die EON SE-Aktie bei 9,01 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investierten, hätten nun 1 109,385 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 15,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 561,57 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 75,62 Prozent.

Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

