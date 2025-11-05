DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Henkel vz eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,432 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 877,42 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 04.11.2025 auf 70,58 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,26 Prozent verringert.

Henkel vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at