Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Henkel vz-Performance
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,432 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 877,42 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 04.11.2025 auf 70,58 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,26 Prozent verringert.
Henkel vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Henkel vz-Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|72,98
|2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.