Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Henkel vz-Performance 05.11.2025 10:05:10

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Henkel vz eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,432 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 877,42 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 04.11.2025 auf 70,58 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,26 Prozent verringert.

Henkel vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

07.11.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
07.11.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 72,98 2,04% Henkel KGaA Vz.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

