DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades MTU Aero Engines-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 318,40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in MTU Aero Engines-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,314 MTU Aero Engines-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,48 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 21.11.2025 auf 348,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 9,48 Prozent gestiegen.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 18,75 Mrd. Euro wert. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at