DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Porsche Automobil vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Porsche Automobil vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Porsche Automobil vz-Anteile betrug an diesem Tag 56,28 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,777 Porsche Automobil vz-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,00 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil vz-Aktie am 17.11.2023 auf 46,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,00 Prozent.

Porsche Automobil vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

