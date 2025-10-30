DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Siemens Healthineers-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 46,47 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 215,193 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Papiere wären am 29.10.2025 10 619,75 EUR wert, da der Schlussstand 49,35 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,20 Prozent angezogen.

Der Siemens Healthineers-Wert an der Börse wurde auf 55,35 Mrd. Euro beziffert. Am 16.03.2018 wagte die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie lag beim Börsengang bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at