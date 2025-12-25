DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45,64 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 21,911 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 975,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 2,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 49,70 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie lag beim Börsengang bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at