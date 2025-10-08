Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Airbus SE-Investmentbeispiel 08.10.2025 10:04:30

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Airbus SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Airbus SE-Aktie bei 66,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 149,432 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 252,54 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 07.10.2025 auf 202,45 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 202,53 Prozent gesteigert.

Airbus SE war somit zuletzt am Markt 159,13 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 fand der erste Handelstag des Airbus SE-Papiers an der Börse PAR statt. Das Airbus SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Airbus

30.09.25 Airbus Buy UBS AG
26.09.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Airbus Buy UBS AG
15.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

