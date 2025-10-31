Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Langfristige Investition
|
31.10.2025 10:04:19
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bayer-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 53,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,790 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 504,89 EUR, da sich der Wert einer Bayer-Aktie am 30.10.2025 auf 26,87 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,51 Prozent.
Der Bayer-Wert an der Börse wurde auf 26,40 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
