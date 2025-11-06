DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Deutsche Börse-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deutsche Börse-Aktie bei 82,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 12,158 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2025 2 673,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 219,90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 167,36 Prozent.

Insgesamt war Deutsche Börse zuletzt 40,23 Mrd. Euro wert. Deutsche Börse-Papiere wurden am 05.02.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Deutsche Börse-Aktie auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at