Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Profitable Hannover Rück-Anlage?
|
19.12.2025 10:03:56
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 19.12.2024 wurden Hannover Rück-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 246,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,519 Hannover Rück-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 567,26 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Papiers am 18.12.2025 auf 260,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 5,67 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 31,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
17.12.25
|Buy von UBS AG für Hannover Rück-Aktie (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|DAX aktuell: DAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)