DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Profitable Hannover Rück-Anlage? 19.12.2025 10:03:56

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hannover Rück gewesen.

Am 19.12.2024 wurden Hannover Rück-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 246,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,519 Hannover Rück-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 567,26 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Papiers am 18.12.2025 auf 260,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 5,67 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 31,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

