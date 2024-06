DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: Hätte sich eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gelohnt?

Investoren, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Henkel vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,52 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,693 Henkel vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 992,75 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 11.06.2024 auf 84,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 0,72 Prozent.

Henkel vz wurde am Markt mit 32,98 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at