DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Henkel vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Henkel vz-Anteile an diesem Tag bei 82,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,215 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,02 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 04.06.2024 auf 83,16 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 101,02 EUR entspricht einer Performance von +1,02 Prozent.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich zuletzt auf 32,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at