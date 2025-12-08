Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Lukrativer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Einstieg? 08.12.2025 10:04:39

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment gewesen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie betrug an diesem Tag 238,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,198 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 531,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 231,74 EUR wert. Damit wäre die Investition 123,17 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft bezifferte sich zuletzt auf 68,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

08:27 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
18.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
17.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 532,80 0,26% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

