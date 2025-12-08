Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie betrug an diesem Tag 238,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,198 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 531,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 231,74 EUR wert. Damit wäre die Investition 123,17 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft bezifferte sich zuletzt auf 68,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
