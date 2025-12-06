Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

531,40EUR -3,80EUR -0,71%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

05.12.2025 21:35:21

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien bei den Rückversicherern die Gewinnerwartungen (EPS) für 2026 aufgrund der schwächeren Preisentwicklung gesunken. Bei Swiss Re und der Hannover Rück gehe der Markt nun von höheren Gewinnausschüttungen aus, wobei beim Letzteren dies auch die neue Dividendenpolitik widerspiegele./tav/zb


Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
532,80 € 		Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
531,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

