DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 15,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 655,780 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2024 auf 28,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 611,04 EUR wert. Damit wäre die Investition um 86,11 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) bezifferte sich zuletzt auf 22,97 Mrd. Euro. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at