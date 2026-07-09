DAX aktuell: DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus

Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,60 Prozent auf 25 046,85 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,803 Prozent auf 25 097,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24 897,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 103,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 033,68 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 2,96 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der DAX auf 24 433,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der DAX noch bei 23 806,99 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Stand von 24 549,56 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,07 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,13 Prozent auf 72,50 EUR), HOCHTIEF (+ 2,90 Prozent auf 468,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,53 Prozent auf 155,74 EUR), Bayer (+ 1,97 Prozent auf 50,62 EUR) und Siemens (+ 1,83 Prozent auf 270,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,68 Prozent auf 25,11 EUR), Deutsche Börse (-0,94 Prozent auf 252,90 EUR), Beiersdorf (-0,88 Prozent auf 76,44 EUR), Henkel vz (-0,67 Prozent auf 74,46 EUR) und Hannover Rück (-0,64 Prozent auf 249,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 299 714 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 205,506 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at