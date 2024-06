DAX aktuell: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Am Donnerstag kletterte der DAX via XETRA schlussendlich um 0,38 Prozent auf 18 646,51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,789 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,003 Prozent höher bei 18 576,58 Punkten, nach 18 575,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 784,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 576,58 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,771 Prozent nach oben. Der DAX wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Wert von 18 175,21 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.03.2024, den Stand von 17 716,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 992,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 177,72 EUR), Commerzbank (+ 3,14 Prozent auf 15,29 EUR), Fresenius SE (+ 2,43 Prozent auf 30,36 EUR), Deutsche Bank (+ 1,69 Prozent auf 15,26 EUR) und Sartorius vz (+ 1,46 Prozent auf 249,90 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 23,22 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,94 Prozent auf 28,76 EUR), Covestro (-1,87 Prozent auf 47,20 EUR), Siemens (-1,76 Prozent auf 175,68 EUR) und Infineon (-1,50 Prozent auf 36,66 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9 962 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 196,794 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at