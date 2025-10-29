DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers betrug an diesem Tag 18,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 537,634 Siemens Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 55 887,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 103,95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 458,87 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Siemens Energy einen Börsenwert von 89,12 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Siemens Energy-Aktie auf 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

