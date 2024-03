DAX aktuell: DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Am Montag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,03 Prozent auf 17 740,73 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,794 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 17 743,44 Punkte an der Kurstafel, nach 17 735,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 743,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 735,72 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, stand der DAX bei 16 918,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, notierte der DAX bei 16 404,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, lag der DAX bei 15 578,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,79 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 816,52 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 2,37 Prozent auf 224,40 EUR), Henkel vz (+ 1,39 Prozent auf 71,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,97 Prozent auf 120,32 EUR), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 174,54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 426,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Covestro (-1,51 Prozent auf 49,66 EUR), Fresenius SE (-1,40 Prozent auf 25,44 EUR), Sartorius vz (-1,22 Prozent auf 347,40 EUR), Zalando (-1,11 Prozent auf 19,58 EUR) und Siemens Energy (-0,98 Prozent auf 14,21 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 339 664 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 202,327 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,39 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

