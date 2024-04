DAX-Handel aktuell: DAX-Anleger greifen am Mittag zu

Der Handel in Frankfurt verläuft am Mittag in ruhigen Bahnen.

Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 18 369,14 Punkte an. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,849 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,007 Prozent tiefer bei 18 366,37 Punkten, nach 18 367,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 421,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 340,24 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,666 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 716,17 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Wert von 16 617,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 603,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 567,16 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit BMW (+ 2,82 Prozent auf 115,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 75,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,99 Prozent auf 127,95 EUR), Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 17,88 EUR) und Porsche (+ 1,19 Prozent auf 95,02 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Symrise (-2,22 Prozent auf 108,15 EUR), Merck (-1,65 Prozent auf 155,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,29 Prozent auf 54,94 EUR), Sartorius vz (-1,17 Prozent auf 347,80 EUR) und QIAGEN (-1,08 Prozent auf 38,30 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 073 026 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 206,669 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,18 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at