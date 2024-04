DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich freundlich

Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent fester bei 17 850,81 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,785 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,030 Prozent stärker bei 17 775,41 Punkten, nach 17 770,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 17 863,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 716,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,484 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wies der DAX einen Stand von 17 932,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 567,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 882,67 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,45 Prozent aufwärts. Bei 18 567,16 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,68 Prozent auf 225,90 EUR), Continental (+ 2,58 Prozent auf 63,50 EUR), Commerzbank (+ 2,49 Prozent auf 13,37 EUR), Deutsche Bank (+ 2,04 Prozent auf 14,80 EUR) und RWE (+ 2,02 Prozent auf 32,34 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Sartorius vz (-15,41 Prozent auf 278,90 EUR), Rheinmetall (-4,02 Prozent auf 510,40 EUR), Infineon (-1,94 Prozent auf 30,89 EUR), Siemens Healthineers (-1,73 Prozent auf 51,18 EUR) und Heidelberg Materials (-1,56 Prozent auf 94,50 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 767 337 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 198,872 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at