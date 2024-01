DAX-Handel aktuell: DAX liegt im Minus

Der DAX notiert am Freitagnachmittag im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 16 551,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,659 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,676 Prozent schwächer bei 16 504,88 Punkten in den Handel, nach 16 617,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 552,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 448,71 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,65 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wurde der DAX mit 16 533,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wurde der DAX mit 15 070,22 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 14 436,31 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,71 Prozent auf 11,77 EUR), Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 186,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,41 Prozent auf 112,78 EUR), QIAGEN (+ 0,30 Prozent auf 39,71 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 22,53 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Sartorius vz (-3,27 Prozent auf 310,30 EUR), Zalando (-2,30 Prozent auf 18,93 EUR), Siemens (-1,93 Prozent auf 159,28 EUR), BASF (-1,75 Prozent auf 46,86 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,60 Prozent auf 26,99 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 478 540 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,389 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at