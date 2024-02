DAX-Handel aktuell: DAX mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,42 Prozent höher bei 17 496,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,764 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 17 431,37 Punkte an der Kurstafel, nach 17 423,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 428,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 507,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der DAX-Kurs bei 16 961,39 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 27.11.2023, einen Wert von 15 966,37 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 27.02.2023, einen Wert von 15 381,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,34 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 507,47 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,27 Prozent auf 33,98 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,41 Prozent auf 49,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 72,33 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,31 Prozent auf 26,37 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,25 Prozent auf 87,20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Hannover Rück (-0,97 Prozent auf 233,60 EUR), Henkel vz (-0,86 Prozent auf 69,44 EUR), Symrise (-0,84 Prozent auf 97,08 EUR), Beiersdorf (-0,71 Prozent auf 139,95 EUR) und Siemens Energy (-0,68 Prozent auf 13,80 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 443 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 198,615 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

