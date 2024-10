DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Abschläge

Der DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent auf 19 055,42 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,818 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 19 150,27 Punkte an der Kurstafel, nach 19 120,93 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 011,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 19 151,97 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der DAX auf 18 301,90 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 18 475,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der DAX 15 229,77 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 13,63 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 16,77 EUR), Deutsche Bank (+ 0,91 Prozent auf 15,92 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,47 EUR), Henkel vz (+ 0,54 Prozent auf 81,70 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,53 Prozent auf 210,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Continental (-3,34 Prozent auf 54,42 EUR), Rheinmetall (-3,00 Prozent auf 504,40 EUR), Bayer (-1,83 Prozent auf 29,26 EUR), Hannover Rück (-1,44 Prozent auf 247,10 EUR) und Merck (-1,42 Prozent auf 152,70 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 372 017 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 234,117 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

