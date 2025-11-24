Rheinmetall Aktie
|1 443,50EUR
|-57,50EUR
|-3,83%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag habe er seine Schätzungen für den Rüstungskonzern angehoben, schrieb David Perry in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Kursrutsch der Aktie wegen eines möglichen Abkommens zwischen Russland und der Ukraine biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Perry geht nicht davon aus, dass Deutschland wegen der jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt seine geplanten Rüstungs-Investitionen zurückfahren wird. Der Gewinnausblick für die kommenden Jahre sei gut untermauert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 437,50 €
|
Abst. Kursziel*:
56,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 443,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,87%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
