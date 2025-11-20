Rheinmetall Aktie

1 620,00EUR
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

20.11.2025 18:49:16

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2385 Euro belassen. Die erhöhte Bedrohungslage in Europa durch Russland und der notwendige Aufbau eigenständiger Verteidigungsfähigkeiten lasse einen jahrelangen, starken Anstieg der Ausgaben in Deutschland und den europäischen Nato-Staaten erwarten, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Daher rechne er bei dem Rüstungskonzern 2026 mit einem starken Umsatz- und Ergebniswachstum. Angesichts dieser Dynamik - auch im Branchenvergleich - sei die Bewertung der Aktie günstig./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

