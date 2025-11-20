Rheinmetall Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2385 Euro belassen. Die erhöhte Bedrohungslage in Europa durch Russland und der notwendige Aufbau eigenständiger Verteidigungsfähigkeiten lasse einen jahrelangen, starken Anstieg der Ausgaben in Deutschland und den europäischen Nato-Staaten erwarten, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Daher rechne er bei dem Rüstungskonzern 2026 mit einem starken Umsatz- und Ergebniswachstum. Angesichts dieser Dynamik - auch im Branchenvergleich - sei die Bewertung der Aktie günstig./rob/gl/jha/
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1 632,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1 620,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
