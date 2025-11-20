Rheinmetall Aktie
|1 620,00EUR
|7,00EUR
|0,43%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2385 Euro belassen. Der Rüstungskonzern sei bestens positioniert, um vom gestarteten massiven Auf- und Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten zu profitieren, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 erwartet der Experte hohe Wachstumsraten. Die Aktie sei im Branchenvergleich günstig bewertet./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:14 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1 620,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1 620,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
