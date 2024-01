Deutsche Bank AG beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen vor Zahlen von 190 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der soliden Auslieferungszahlen für Dezember sei ein starker Cash Flow für das vierte Quartal zu erwarten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bisherigen Angaben zeigten, dass das Schlussquartal am stärksten gewesen sei./mf/bek





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 10:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 115,94 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 55,25 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 485 327 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 3,7 Prozent. Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 06:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.