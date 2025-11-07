Zalando Aktie

Zalando

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Aktie bewertet 07.11.2025 12:04:53

Deutsche Bank AG beurteilt Zalando-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Zalando-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Online-Händlers habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnis liege im Rahmen der Erwartungen. Besser bewertet der Experte den Geschäftsmix.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 23,34 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 41,39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 728 520 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2025 27,9 Prozent ein. Am 26.02.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images

07.11.25 Zalando Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Zalando Buy UBS AG
07.11.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
