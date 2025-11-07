Zalando Aktie

22,25EUR -2,09EUR -8,59%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 12:20:52

Zalando Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht untermauere die Wachstumsstory des Onlinehändlers, sowohl im Geschäft mit Privatkunden als auch anderen Händlern, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. Zalando-Aktien bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,92 € 		Abst. Kursziel*:
91,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97,40%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten