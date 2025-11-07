Zalando Aktie

22,25EUR -2,09EUR -8,59%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 14:00:41

Zalando Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar ermutigend gewesen, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Für die Neubewertung der Aktien sei allerdings die Gewinndynamik 2026 entscheidend und diese sei schwer kalkulierbar./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Equal Weight
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
22,78 € 		Abst. Kursziel*:
22,91%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
22,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,62%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten