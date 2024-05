Deutsche Bank AG: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wegen eines schwächeren Geschäftsverlaufs in der Bildgebungsparte habe der Medizintechnikkonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 16:03 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,02 EUR an der Tafel. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,34 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 273 121 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 0,8 Prozent nach oben. Am 31.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 08:41 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.