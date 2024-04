Deutsche Bank-Aktie höher: JPMorgan traut Deutscher Bank bei Gewinn etwas mehr zu

Die Deutsche Bank-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den am 25. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von 15,00 auf 15,20 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell, unter anderem, um die Mitteilungen der Bank von Ende März zu berücksichtigen. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2026 wegen etwas höherer Erträge als erwartet leicht an.

Im XETRA-Handel steht die Deutsche Bank-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,29 Prozent höher bei 14,61 Euro. Die Deutsche Bank-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 08:15 Uhr um 0,3 Prozent auf 14,50 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 4,83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 2.240 Deutsche Bank-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 17,5 Prozent. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

