Deutsche Bank-Aktie und Commerzbank-Aktie unter Druck: Eingetrübte Branchenstimmung und Probleme bei US-Regionalbanken

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank sind am Mittwoch im Verlauf des Handels zunehmend unter Druck geraten.

Zeitweise büßen Anteilsscheine der Deutschen Bank 3,65 Prozent auf 11,84 Euro ein und Commerzbank -Aktien fallen zeitweise um 2,51 Prozent auf 10,47 Euro.

Händler verwiesen zur Begründung zu auf eine eingetrübte Branchenstimmung. Angesichts des anhaltend herausfordernden Marktumfelds hatte die Deutsche Pfandbriefbank die Risikovorsorge im vierten Quartal weiter erhöht. Auch seien vor allem Deutschen-Bank-Aktien jüngst stark gestiegen und mithin anfällig für Gewinnmitnahmen, hieß es.

Hinzu kämen erneute Probleme von Regionalbanken in den USA, wo Moody's die Bonität der strauchelnden New York Community Bancorp auf "Junk"-Status gesenkt hatte. Deren Aktienkurs ist zuletzt um gut 60 Prozent eingebrochen. "Mit Blick auf das breitere Marktinteresse dürfte diese Story noch lange nicht vorbei sein", warnte Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Er verwies auf den KBW Regional Banking Index, der am Vortag weiter gefallen war.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)