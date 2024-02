Deutsche Bank-Analyse: So bewertet DZ BANK die Deutsche Bank-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Zahlen von 13,80 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe trotz eines schwachen Schlussquartals 2023 mit einem positiven Ausblick sowie den angekündigten Ausschüttungen an die Aktionäre gefallen, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:03 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 12,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22 671 656 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 kletterte das Papier um 0,2 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 15:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 16:05 / MEZ





