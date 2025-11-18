DZ BANK beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 34,50 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ambitionierte Ziele für 2028 präsentiert, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese erschienen nur mit viel Rückenwind von Kapitalmarkt und Konjunktur erreichbar. Zuletzt habe die Bank aber entgegen skeptischer Stimmen geliefert, zudem sei die Aktie attraktiv bewertet.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 16:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 29,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 4 591 642 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 82,2 Prozent aufwärts.

