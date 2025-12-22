Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Bestohlene Kunden
|
22.12.2025 11:30:39
Deutsche Bank zahlt Millionen nach Schließfach-Coup in Lübeck - Aktie stabil
Unbekannte hatten in der Nacht zum 21. Dezember 2024 in der Bank 371 Kundenschließfächer aufgebrochen und daraus Schmuck, Wertgegenstände, persönliche Dokumente und auch Bargeld im Gesamtwert von mehr als 18 Millionen Euro gestohlen. Die Staatsanwaltschaft setzte im Februar eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.
Der Diebstahl erinnert an einen ähnlichen Fall im August 2021: Damals hatten unbekannte Täter in Norderstedt in einem spektakulären Coup rund 650 Schließfächer der Hamburger Sparkasse ausgeräumt. Damals waren die Kriminellen mit einem Kernbohrer aus extra angemieteten Räumen über der Filiale in den Tresorraum gelangt. Über den Weg der Täter in das Bankgebäude in Lübeck gibt es noch keine Angaben.
Die Deutsche Bank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,05 Prozent fester bei 32,98 Euro.
/xil/DP/zb
LÜBECK (dpa-AFX)
