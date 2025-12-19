Deutsche Bank Aktie

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Rentable Deutsche Bank-Investition? 19.12.2025 10:03:56

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Deutsche Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.12.2020 wurde das Deutsche Bank-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,03 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,074 Deutsche Bank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 361,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,68 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 261,85 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Deutsche Bank betrug jüngst 60,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

