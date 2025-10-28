Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktie unter der Lupe
|
28.10.2025 10:22:48
Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstagmorgen vorliegenden Reaktion. Er sieht darin einen guten Grundstein für den Kapitalmarkttag und ordentliche Zielsetzungen.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 225,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 28,99 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106 247 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 2,9 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
