Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy hat sich intensiv mit dem Deutsche Börse-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstagmorgen vorliegenden Reaktion. Er sieht darin einen guten Grundstein für den Kapitalmarkttag und ordentliche Zielsetzungen.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 225,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 28,99 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106 247 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 2,9 Prozent.

