Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Bewertung im Blick
|
28.11.2025 11:13:47
Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei positiv, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem Fondsvertriebs-Spezialisten würden die Eschborner zu einem vernünftigen Kaufpreis ein wachstums- und margenträchtiges Geschäftsfeld stärken.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:56 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 230,00 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 26,52 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 95 964 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 4,9 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
