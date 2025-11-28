Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei positiv, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem Fondsvertriebs-Spezialisten würden die Eschborner zu einem vernünftigen Kaufpreis ein wachstums- und margenträchtiges Geschäftsfeld stärken.

Um 10:56 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 230,00 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 26,52 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 95 964 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 4,9 Prozent.

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET





