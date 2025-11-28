Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich des Übernahmeinteresses am Fondsvertriebsspezialisten Allfunds mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften dies relativ neutral sehen, schrieb Michael Werner am Freitag. Er findet gut, dass der Börsenbetreiber damit nicht diversifiziere und der Preis auf Höhe der Bewertung der SimCorp-Übernahme liege. Negativ wertet er, dass die Aktienrückkäufe und damit die Erträge der Anleger dadurch kurzfristig sinken dürften.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Börse-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:33 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 230,20 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 8,60 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 112 976 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 5,0 Prozent zu Buche.

