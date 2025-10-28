Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Jahresziele bestätigt 28.10.2025 11:08:00

Deutsche Börse-Aktie in Rot: Langsameres Wachstum im dritten Quartal

Das Wachstum der Deutsche Börse hat sich im dritten Quartal weiter verlangsamt.

Vor allem fallende Zinseinnahmen bremsten. Dennoch schlug der Börsenanbieter die Analystenerwartungen. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

Die Erlöse stiegen im dritten Quartal auf 1,44 Milliarden Euro von 1,40 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,43 Milliarden Euro knapp überboten.

Das EBITDA erhöhte sich auf 842 Millionen Euro nach 802 Millionen Euro. Die Konsensschätzung von 813 Millionen Euro wurde somit klar geschlagen. Das Nachsteuerergebnis stieg auf 473 Millionen Euro von 445 Millionen im Vergleichszeitraum, die Erwartung lag bei 461 Millionen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 Euro je Anteilsschein nach 2,42 Euro, der Marktkonsens lag bei 2,47 Euro.

Die operativen Kosten lagen im dritten Quartal den weiteren Angaben zufolge bei 604 Millionen Euro nach 603 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Schnitt Kosten von 617 Millionen Euro prognostiziert.

Die Deutsche Börse bestätigte die Ziele für das laufende Jahr. Die Hessen streben Nettoerlöse ohne das volatile Treasury-Ergebnis von rund 5,2 Milliarden Euro sowie ein EBITDA ohne Treasury-Ergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro an.

RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'

Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,66 Prozent tiefer bei 225,60 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX

