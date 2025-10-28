Deutsche Börse-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:57 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 225,60 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101 563 Deutsche Börse-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 2,9 Prozent nach oben.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



