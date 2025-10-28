Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Deutsche Börse-Analyse im Blick 28.10.2025 10:13:48

Deutsche Börse-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie durch Warburg Research.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:57 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 225,60 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101 563 Deutsche Börse-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 2,9 Prozent nach oben.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

