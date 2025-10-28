Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Analyse im Blick
|
28.10.2025 10:13:48
Deutsche Börse-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:57 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 225,60 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101 563 Deutsche Börse-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 2,9 Prozent nach oben.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.10.25
|DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
28.10.25
|ROUNDUP 2: Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt (dpa-AFX)